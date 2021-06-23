Cam Tavanlar Leyla bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Bensu Soral'ın memleketi…

Bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Bensu Soral, Kubilay Aka'yla başrolünü paylaştığı Cam Tavanlar dizisiyle ekranlara geri döndü. 30 yaşındaki oyuncu sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. 4 milyonu aşkın takipçisiyle dikkatleri çeken Bensu Soral'ın kardeşi Hande Soral da şu sıralar Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı ümit karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Bensu Soral'ın hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Soral'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Bensu Soral aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Bensu Soral'ın memleketi…

23.06.2021 17:29 - Son Güncelleme: 23.06.2021 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





