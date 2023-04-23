Ünlü isimlerden 23 Nisan mesajları! “Hiç yaşamadığım çocuk bayramını kutluyorum” Demet Akalın, Alişan, İbrahim Tatlıses...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlardan bulundu. İşte aralarında Demet Akalın, Alişan, İbrahim Tatlıses, Yasmin Erbil, Kenan Doğulu'nun da yer aldığı ünlü isimlerden 23 Nisan mesajları...
23.04.2023 11:24 - Son Güncelleme: 23.04.2023 11:26
Bugün tüm dünya çocuklarının, bugün hepimizin! Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.