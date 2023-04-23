Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar, 19 Nisan'da yaşamını yitirdi. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlanan Yeliz Şar, elinde "Kızın" yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bıraktı. Anne acısıyla sarsılan oyuncunun o halleri yürekleri dağladı. Şar şimdi ise annesinin ardından kaleme aldığı satırlarla sevenlerini duygulandırdı. İşte Yeliz Şar'ın o paylaşımı...
23.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 23.04.2023 12:05
Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.
Elinde "Kızın..." yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.
SATIRLARI YÜREK YAKTI
Annesini toprağa veren Yeliz Şar, Şehriban Şule Şar'a sosyal medya hesabından paylaştığı şu duygusal sözlerle veda etti: