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Haberler Magazin Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar, 19 Nisan'da yaşamını yitirdi. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlanan Yeliz Şar, elinde "Kızın" yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bıraktı. Anne acısıyla sarsılan oyuncunun o halleri yürekleri dağladı. Şar şimdi ise annesinin ardından kaleme aldığı satırlarla sevenlerini duygulandırdı. İşte Yeliz Şar'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
23.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 23.04.2023 12:05
Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Ünlü oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurlayan Yeliz Şar, ayakta durmakta güçlük çekmişti.

Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Elinde "Kızın..." yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

Ünlü oyuncu, "Daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. 3 kez kalbini çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" demişti.

Anne acısıyla yıkılan Yeliz Şar’dan duygulandıran paylaşım! Kaleme aldığı satırlar yürek yaktı! “5 yıl önce yarım kalmışken şimdi...”

SATIRLARI YÜREK YAKTI
Annesini toprağa veren Yeliz Şar, Şehriban Şule Şar'a sosyal medya hesabından paylaştığı şu duygusal sözlerle veda etti:

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