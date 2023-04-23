4 yıl önce evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’tan ters köşe! Dudak dudağa paylaştı! Boşanma iddialarının ardından ilk hamle...
Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili, son dönemlerde şiddet ve boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. Evliliklerine bir şans daha veren çiftten yeni paylaşım geldi. Uzun bir aranın ardından ilk kez Uğur Akkuş'la paylaşım yapan Ebru Şallı, eşiyle dudak dudağa verdiği bir pozu yayınladı. Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren ikili kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...
23.04.2023 10:53 - Son Güncelleme: 23.04.2023 10:53
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 yılında nikah masasına oturdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikili, son dönemlerde şiddet ve boşanma iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı.
Evliliklerine bir şans daha veren çiftten yeni paylaşım geldi. Uzun bir aranın ardından ilk kez Uğur Akkuş'la paylaşım yapan Ebru Şallı, eşiyle dudak dudağa verdiği bir pozu yayınladı. Eyfel Kulesi'nin önünde poz veren ikili kısa sürede gündem oldu.