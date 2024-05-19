Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen, Mine Tugay...

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte aralarında Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen ve Mine Tugay gibi isimlerinde yer aldığı ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...