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Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen, Mine Tugay...

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte aralarında Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen ve Mine Tugay gibi isimlerinde yer aldığı ünlülerin 19 Mayıs paylaşımları...

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Giriş Tarihi 19 Mayıs 2024, 11:48 Güncelleme 19 Mayıs 2024, 12:09
Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen, Mine Tugay... 1

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105'inci yıldönümünde sosyal medyada da coşkuyla kutlandı. Ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. İşte ünlülerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları...

Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen, Mine Tugay... 2

MİNE TUGAY

Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Müge Anlı, Emre Altuğ, Melis Sezen, Mine Tugay... 3

MÜGE ANLI

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