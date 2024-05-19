Korkusuz Korkak'ın Sevil Hemşire’si Ayşin Atav’ın son halini gören inanamadı! “Yıllar ona da acımamış” Kemal Sunal’ın partneriydi...

Çekimlerinin 1979 senesinde İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirildiği, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı yerli Korkusuz Korkak filminde Sevil Hemşire karakterini canlandıran Ayşin Atav'ın son halini merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenler ise inanamadı. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Atav için "Yıllar ona da acımamış" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam yıldızı Ayşin Atav'ın son hali...
500'e yakın filmde karakter seslendirme, 20'den fazla filmde seslendirme yönetmenliği yapan ünlü oyuncu Ayşin Atav, Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Sevil Hemşire karakteriyle hafızalara kazındı.
1979 yapımı filmde Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.
Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran Atav'ın son halini görenler ise inanamadı.