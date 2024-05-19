7 yıl önce evlenip yurt dışına yerleşen Asena’nın eşi bakın kim! Son anda kameraya yansıdı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti...

kazınan Asena, 2017 yılında dünyaevine girdi ve sonra yurt dışına taşındı. Kıvrak danslarıyla bir dönem adından sık sık söz ettiren Asena, evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Ancak sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oldu. Son paylaşımıyla bir kez adından söz ettiren ünlü ismin yayınladığı görüntülerde ekrana yansıyan eşi dikkat çekti. Bakın Asena'nın 7 yıllık eşi kim çıktı.
Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı.
Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı.