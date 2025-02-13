Ünlü isimler Tanyeli için bir arada! Zara, Çağla Şıkel, Hakan Altun, Yıldız Tilbe...

2023 yılında kanser teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi. "'Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun" konseri Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Bu anlamlı gecede Çağla Şıkel ve Saba Tümer sunuculuk yaparken Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar birçok ünlü isim gecede sahne aldı.
"MÜCADELESİNİ TAKDİR EDİYORUM"
Gecede basın mensuplarıyla bir araya gelen Saba Tümer, şunları söyledi: "Ben Tanyeli'nin mücadelesini takdir ediyorum. Gerçekten herkese bir ders veriyor. Hepimize bir ders veriyor, Tanyeli mücadelesiyle.
Çok istedi bu akşam burada olmak, bizlerle beraber olmak ama işte sağlık sebepleriyle gelmemesi zaten daha uygun. Daha yeni influenza atlattı kadıncağız. Onun için kalbimiz onunla"
"YAŞAMA SIKI SIKI TUTUNDU"
Çağla Şıkel de şu ifadeleri kullandı: "Onu kişisel olarak tanımazken müthiş bir savaşçıyla karşı karşıya kaldım. Bu yolculuğu, zor yolculuğu boyunca aslında Saba'nın söylediği gibi bize çok fazla şey öğretmedi, sorgulattı.
Birçok bu hastalıkla savaşan insanın da aynı zamanda umut olduğu olmaya da devam ediyor. Bizde az önce Saba'nın söylediği gibi burada olmak, ona bir parça destek olabilmek için gerçekten olabildiğiniz çok mutluyuz.
Yaşama sıkı sıkı tutundu. Acil şifalar diliyorum. Bir an önce iyileşmesini ve böyle güzel organizasyonlarda yan yana olabilmeyi diliyorum"
"BURAYA GELMEK ÇOK İSTEDİ"
Zara, ise sahne sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Zara, Tanyeli'nin konsere gelmemesi için onu caydırmaya çalıştıklarından ve konsere gelmek, burada olmak istediğinden bahsetti.
Zara, şöyle konuştu: "Tanyeli'ciğim. Tanyeli'm gelmek için resmen tam kelimenin tabiriyle aklını kaçırdı. Çok istedi. Son saniyelere kadar çok istedi.
Hepimiz ve doktorları da gitme Tanyeli, şimdi sağlığını yeni kazanmak için çok steril olman lazım, steril bir ortamda kalman lazım dedik. Nihayet bizi dinledi"