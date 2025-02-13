Ünlü isimler Tanyeli için bir arada! Zara, Çağla Şıkel, Hakan Altun, Yıldız Tilbe...

2023 yılında kanser teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli için özel bir gece düzenlendi. "'Tanyeli için kalplerimiz 1 olsun" konseri Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu anlamlı gecede Çağla Şıkel ve Saba Tümer sunuculuk yaparken Hakan Altun'dan Zara'ya, Yıldız Tilbe'den ENBE Orkestrası'na kadar birçok ünlü isim gecede sahne aldı.

"MÜCADELESİNİ TAKDİR EDİYORUM" Gecede basın mensuplarıyla bir araya gelen Saba Tümer, şunları söyledi: "Ben Tanyeli'nin mücadelesini takdir ediyorum. Gerçekten herkese bir ders veriyor. Hepimize bir ders veriyor, Tanyeli mücadelesiyle.

Çok istedi bu akşam burada olmak, bizlerle beraber olmak ama işte sağlık sebepleriyle gelmemesi zaten daha uygun. Daha yeni influenza atlattı kadıncağız. Onun için kalbimiz onunla"