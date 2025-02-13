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Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: “Kusura bakma apla”

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, son dönemlerde Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini yönündeki iddialarla gündem oldu. "Ekmeğinizle oynayan kişi kimdi?" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşulan Evcimik'ten yeni bir açıklama geldi. Evcimik, olayın perde arkasını anlattı. Öte yandan Evcimik'in Sezen Aksu'ya attığı mesaj da ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 11:59
Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

Yonca Evcimik geçtiğimiz ay açıklamalarıyla damga vurmuştu. Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, "I'm Hot For You' teklisine dair yaptığı açıklamada 'Listelerde 1 numara oldu. Sonra İngiltere'den bir teklif geldi. 2 gün kala iş durdu" demişti.

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

Tarkan ve Sezen Aksu ile Yonca Evcimik'in önünü kestiği iddia edilen Ahmet San ise "Ben kimsenin ekmeğiyle uğraşmadım, tek korkum kul hakkı olmuştur. Yonca saçmalamış ve çok ayıp etmiş" diyerek tepki göstermişti.

Tarkan ve Sezen Aksu iddiaları sonrası Yonca Evcimik'ten olay açıklamalar!

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

YENİ AÇIKLAMA

Günler sonra Evcimik'ten konuyla ilgili açıklama geldi. O dönem yaşanan olayı anlatan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir kamuoyunu saçma sapan meşgul eden konuya açıklık getirmek istedim. Bu hadise 1995 yılında albümümü hazırladığım dönemde gerçekleşen bir olay.

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

Bundan 15 sene sonra aynı ekipten bir kişinin vicdanen rahatsız oluyorum artık sana söylemem deyip bana paylaşılan bir mevzu. Çok fazla bunu irdelemedim o zamanlar.

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

Bir Youtube kanalında bir şeyler anlatılmaya başlandı gazeteci arkadaşlarımızın bana sorma hakkı doğdu.

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

25 yıl sonra durup dururken böyle bir işin içine düşmedim. Kim üstüne alındıysa onlar cevap vermiş oldu böylece. 61 yaşındayım 47 yıldır bu işi yapıyorum"

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

İşte Yonca Evcimik'in o açıklaması...

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

'APLA' MESAJI

Gel Konuşalım'da açıklama yapan Mehmet Üstündağ ise şunları söyledi: "Yonca Evcimik'in açıklaması beni doğruluyor. Ben zaten farklı bir şey söylemedim. Sezen Aksu önünü kesmedi. Sezen kendisine mesaj attı 'Çok talihsiz bir açıklama oldu' diye.

Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: Kusura bakma apla

Yonca Evcimik mesaj attı 'Kusura bakma apla' diye. Bu kadar hakimim olaya. Şakayla karışık bir mesaj mı attın yanlış mı yazdın bilemiyorum. 'Apla' mesajı var ya bu kadar detay bilmeme rağmen bunu nasıl yalanlayacaksın. Röportajda beni doğruluyorsun"