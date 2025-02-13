Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: “Kusura bakma apla”

Yonca Evcimik geçtiğimiz ay açıklamalarıyla damga vurmuştu. Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, "I'm Hot For You' teklisine dair yaptığı açıklamada 'Listelerde 1 numara oldu. Sonra İngiltere'den bir teklif geldi. 2 gün kala iş durdu" demişti.
Tarkan ve Sezen Aksu ile Yonca Evcimik'in önünü kestiği iddia edilen Ahmet San ise "Ben kimsenin ekmeğiyle uğraşmadım, tek korkum kul hakkı olmuştur. Yonca saçmalamış ve çok ayıp etmiş" diyerek tepki göstermişti.
YENİ AÇIKLAMA
Günler sonra Evcimik'ten konuyla ilgili açıklama geldi. O dönem yaşanan olayı anlatan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir kamuoyunu saçma sapan meşgul eden konuya açıklık getirmek istedim. Bu hadise 1995 yılında albümümü hazırladığım dönemde gerçekleşen bir olay.
Bundan 15 sene sonra aynı ekipten bir kişinin vicdanen rahatsız oluyorum artık sana söylemem deyip bana paylaşılan bir mevzu. Çok fazla bunu irdelemedim o zamanlar.
Bir Youtube kanalında bir şeyler anlatılmaya başlandı gazeteci arkadaşlarımızın bana sorma hakkı doğdu.
25 yıl sonra durup dururken böyle bir işin içine düşmedim. Kim üstüne alındıysa onlar cevap vermiş oldu böylece. 61 yaşındayım 47 yıldır bu işi yapıyorum"
İşte Yonca Evcimik'in o açıklaması...
'APLA' MESAJI
Gel Konuşalım'da açıklama yapan Mehmet Üstündağ ise şunları söyledi: "Yonca Evcimik'in açıklaması beni doğruluyor. Ben zaten farklı bir şey söylemedim. Sezen Aksu önünü kesmedi. Sezen kendisine mesaj attı 'Çok talihsiz bir açıklama oldu' diye.
Yonca Evcimik mesaj attı 'Kusura bakma apla' diye. Bu kadar hakimim olaya. Şakayla karışık bir mesaj mı attın yanlış mı yazdın bilemiyorum. 'Apla' mesajı var ya bu kadar detay bilmeme rağmen bunu nasıl yalanlayacaksın. Röportajda beni doğruluyorsun"