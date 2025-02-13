Sezen Aksu ve Tarkan önünü mü kesti? Yonca Evcimik olayın perde arkasını anlattı! O mesaj şaşırttı: “Kusura bakma apla”

25 yıl sonra durup dururken böyle bir işin içine düşmedim. Kim üstüne alındıysa onlar cevap vermiş oldu böylece. 61 yaşındayım 47 yıldır bu işi yapıyorum"

İşte Yonca Evcimik'in o açıklaması...

'APLA' MESAJI Gel Konuşalım'da açıklama yapan Mehmet Üstündağ ise şunları söyledi: "Yonca Evcimik'in açıklaması beni doğruluyor. Ben zaten farklı bir şey söylemedim. Sezen Aksu önünü kesmedi. Sezen kendisine mesaj attı 'Çok talihsiz bir açıklama oldu' diye.