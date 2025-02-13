Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Başka Bir Gün dizisinde Serdar Alsoy'u canlandıran Salih Bademci'nin hayatı merak konusu oldu.

Salih Bademci Kimdir? 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Salih Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Bademci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. 2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti.

Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü. 2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 2023-2024 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Dilek Taşı adlı dizide Mustafa Yılmaz karakterini, İlk ve Son' da Barış, Kulüp dizisinde Selim Songür, İstanbullu Gelin'de Fikret ve Terzi dizisinde ise Dimitri rolünü canlandırdı.