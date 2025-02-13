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Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Kadrosunda Ezgi Mola, Nur Sürer, Avni Yalçın, Şükran Ovalı, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı, atv'nin sevilen dizilerinden Bir Başka Gün'de Serdar Alsoy'u canlandıran Salih Bademci, hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı. Ünlü oyuncunun 10 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salih Bademci'nin bir dönem aynı dizide rol aldığı eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:47 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 09:47
Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Başka Bir Gün dizisinde Serdar Alsoy'u canlandıran Salih Bademci'nin hayatı merak konusu oldu.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Salih Bademci Kimdir?

15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Salih Bademci, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Bademci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. 2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü. 2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 2023-2024 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Dilek Taşı adlı dizide Mustafa Yılmaz karakterini, İlk ve Son' da Barış, Kulüp dizisinde Selim Songür, İstanbullu Gelin'de Fikret ve Terzi dizisinde ise Dimitri rolünü canlandırdı.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Kariyeriyle dikkat çeken Bademci'nin özel hayatı da merak edildi. Bir çocuk babası Salih Bademci, hakkındaki bir gerçek ilk kez duyanları şaşırttı.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Ünlü oyuncunun 10 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

İşte Salih Bademci başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Nur Tuğba Namlı ve eşi Mustafa Namlı

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Esra Erol ve eşi Ali Özbir

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Salih Bademci, kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol almıştı.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Ünlü çift, 2020 yılında kızlarını kucağına aldı.

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

SALİH BADEMCİ VE EŞİ İMER ÖZGÜN

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Melisa Aslı Pamuk ve eşi Yusuf Yazıcı

Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...

Meriç Aral ve eşi Serkan Keskin