Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin’e şantaj yaptı mı? İddialara yanıt gecikmedi beklenen açıklama ilk ağızdan geldi
Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'e şantaj yaptı mı? İddialara yanıt gecikmedi... Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin, olaylı ayrılıklarıyla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Eski aşkını çabuk affeden Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile sürpriz bir şekilde barışarak herkesi şoke ederken ikili hakkında ortaya atılan iddia bomba etkisi yaratmıştı. İddiaya göre; Aral, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek Şahin'e şantaj yaptı ve ünlü model bu nedenle eski sevgilisine döndü. Çok konuşulan şantaj iddialarına Şevval Şahin'den yanıt geldi. Suskunluğunu bozan Şahin iddialara bakın nasıl yanıt verdi...
02.08.2021 17:36
- Son Güncelleme: 02.08.2021 17:59
Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçen haftalarda ilişkilerini sonlandırmıştı.
İkilinin ayrılık haberlerinin basına yansımasından kısa bir sonra Şevval Şahin'in iş insanı Kerem Kamışlı ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
Kıskançlık krizine giren Yiğit Marcus Aral ise Şahin ile Kamışlı'nın akşam yemeğini basarak ünlü iş insanını sandalyesiyle birlikte denize atmıştı.
Skandal olayın ardından ilişkilerine ikinci bir şans daha veren Yiğit Marcus Aral ile Şevval Şahin'in barışması ise herkesi şoke etmişti.