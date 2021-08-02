Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı: Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan
Farah Zeynep Abdullah yurtdışı çağrısını yanlış bulan Şehrazat'a tepki gösterdi! Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat, orman yangınlarının ardından 'Help Turkey' ve 'Global Call' etiketlerini kullanarak yapılan sözde yardım çağrısından rahatsız olduğunu dile getirdi. Farah Zeynep Abdullah da "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" ifadelerini kullanan Şehrazat'a tepki gösterdi. Şehrazat'tan ise Abdullah'a yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Ülkemizin dört bir yanında eş zamanlı çıkan yangınlara karşı müdahaleler sürerken "Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye sözde yardım çağrısı yapıldı.
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat da sosyal medya hesabında "Ağrıma gitti bu yurtdışı yardım çağrısı. Ülkem vatanım bu acziyete düşecek ülke değildi. Onun için o yardımları paylaşmayacağım" ifadelerini kullanarak bu çağrıdan rahatsız olduğunu dile getirdi.
Farah Zeynep Abdullah da Şehrazat'a "Hayvanlar, doğa perişan, onur için yaşamak ne alaka" şeklinde bir yorumda bulundu.
"SİZ NE ANLARSINIZ VATANIN ONURUNU KORUMAKTAN"
Abdullah'ın yorumuna kayıtsız kalmayan Şehrazat, "Siz ne anlarsınız vatanın onurunu korumaktan. Siz kim bana bunu yazmak kim? Ne iş yaparsınız bile bilmem" dedi.