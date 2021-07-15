Vav TV İzle

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Gözde Seda Altuner. Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzeliğiyle de adından söz ettiriyor. 38 yaşında olduğuna kimsenin inanmadığı Gözde Seda Altuner, bugüne kadar pek çok projede yer aldı ancak parlamasını Sadakatsiz ile yaşadı. 50 bini aşkın takipçi sayısıyla izleyicilerin yakın markajında olan Gözde Seda Altuner, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'in sezon finali yapmasını fırsat bilen Altuner, tatilden mavi mayosuyla bir paylaşım yaptı. Öte yandan annesini görenler gözlerine inanmadı. Genç görünümüyle kızına taş çıkaran Seval Altuner herkesi kendine hayran bıraktı. İşte başta Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri...

15.07.2021 10:34 - Son Güncelleme: 15.07.2021 10:34
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalarda yer edinen Gözde Seda Altuner, son günlerin en popüler isimlerinin başında geliyor. 38 yaşındaki güzel oyuncu sezon finalini fırsat bilip tatile çıktı.

'in annesini görenler inanamadı. Zaten 38 yaşında olduğunu duyanların şaşkınlık yaşadığı Gözde Seda Altuner annesiyle bu şaşkınlığı iki katına çıkardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

Sezonun yorgunluğunu atan Gözde Seda Altuner'i mavi mayolu paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

İŞTE O PAYLAŞIM

Gözde Seda Altuner, paylaştığı fotoğrafa düştüğü 'Gözüm üstünüzde bebekolar?' notuyla yine eprili kişiliğini konuştururken paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

Öte yandan Gözde Seda Altuner'in, geçtiğimiz günlerde annesinin fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Anne-kızın, abla-kardeş gibi görüntüsü herkesi şaşırtmıştı.

Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner mavi mayosuyla yaktı geçti gözü herkesin üzerinde! Annesiyle herkesi şaşırtan yıldız...

İşte başta Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner olmak üzere ünlülerin anneleri.