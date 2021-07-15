Asuman Dabak yine yaptı yapacağını bikinili pozu tam bir olay! Boyu kadar oğlu olan 51 yaşındaki oyuncuyu görenler şaştı kaldı
Asuman Dabak yine yaptı yapacağını bikinili pozu tam bir olay! Boyu kadar oğlu olan 51 yaşındaki oyuncunun sosyal medya paylaşımını görenler şaştı kaldı. Her yaz tatil pozlarıyla adından söz ettiren Asuman Dabak, fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonda çekimleri Marmaris'te yapılması planlanan bir diziyle ekrana geleceğini ve set arası enerji depoladığını söyleyen Dabak'ın bikinili pozlarına yorum yağdı. 1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, hayranları tarafından hazır cevap oluşuyla tanınıyor. 2007 yılında yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Asuman Dabak'ın boyu kadar bir oğlu var; Tuğberk Dabak... İşte bikinili pozlarıyla dikkat çeken 51 yaşındaki oyuncunun tatil pozları...
Asuman Dabak yine yaptı yapacağını bikinili pozu tam bir olay! Boyu kadar oğlu olan 51 yaşındaki oyuncuyu görenler şaştı kaldı, sosyal medya onu konuşuyor.
Ünlü oyuncu Asuman Dabak, 10 yıl önce rol aldığı absürt komedi türündeki 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yeni bölümlerinde olacağını açıklayarak sevenlerine müjdeli haberi vermişti.
EXXEN platformunda yayınlanacak dizinin çekimleri için İstanbul'a gelen Dabak, sahneleri biter bitmez soluğu yeniden Çeşme'de aldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de fit görünümü ve neşesiyle sahilde tüm dikkatleri üzerine çeken Dabak, yeni sezonda ise çekimleri Marmaris'te yapılması planlanan bir diziyle ekrana geleceğini ve set arası enerji depoladığını söyledi.
Asuman Dabak bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Dabak'ın paylaşımlarına "Gençlere taş çıkartıyorsun" yorumları yağdı.
51 yaşındaki oyuncunun boyu kadar oğlu olduğunu öğrenenler ise şoke oldu. İşte bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettiren Asuman Dabak'ın oğlu Tuğberk başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...