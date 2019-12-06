Aybüke Pusat - Furkan Andıç sobelendi! İşte kaçak aşıkların ilk görüntüsü
Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın başrolde oynadıkları dizide yakınlaştığı, hatta bu aşkın Aybüke Pusat'ın yakın arkadaşı olan aynı zamanda da Furkan Andıç'ın sevgilisi olan Dilan Çiçek Deniz ile Pusat'ın arasını açtığı iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı. Bugüne kadar aşklarını itiraf etmeyen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç havaalanında objektiflere takıldı. Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Andıç ve Pusat'ın, tatile gittiği iddia edildi. Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. İşte Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkının ilk görüntüsü...
06.12.2019 09:48
- Son Güncelleme: 06.12.2019 10:01
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşkı belgelendi! Geçtiğimiz aylarda aynı dizide iki aşık karakterini canlandıran genç oyuncuların arasında yakınlaşma olduğu hatta bu yakınlaşmanın Furkan Andıç'ın eski sevgilisi, Aybüke Pusat'ın da yakın arkadaşı olan Dilan Çiçek Deniz ile Pusat'ın arasının açılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Dilan Çiçek Deniz'in Aybüke Pusat'ı Instagram adresinden çıkarması da bu iddiaları güçlendirmişti. Beklenen fotoğraf geldi. 24 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat ile 29 yaşındaki Furkan Andıç havaalanında objektiflere yakalandı. İşte aşkın ilk karesi...
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