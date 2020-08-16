Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Depp, tüm yaşananların ardından kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

