Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a ardından da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Amber Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un ünlü camilerini gezen güzel oyuncu, hayranlığını, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!" sözleriyle dile getirdi.
16.08.2020 14:09
- Son Güncelleme: 16.08.2020 14:31
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