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Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a ardından da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Amber Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un ünlü camilerini gezen güzel oyuncu, hayranlığını, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!" sözleriyle dile getirdi.

16.08.2020 14:09 - Son Güncelleme: 16.08.2020 14:31
Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Amber Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul'un ünlü camilerini gezen güzel oyuncu, paylaşımında, gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.

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Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'
Güzel oyuncu, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Johnny Depp ile Amber Heard, 2015 yılında evlendikten iki yıl sonra şiddet ve ihanet iddialarıyla yollarını ayırdı. 2012 yılında The Rum Diary filminin setinde tanışarak evlenen çiftin ilişkisi adeta kabusa dönüştü.

Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

Depp, tüm yaşananların ardından kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!

TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da kalan Heard, daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.

Ünlü Hollywood yıldızı İstanbul'a hayran kaldı! Camileri gezen Amber Heard: Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım!
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