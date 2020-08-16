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Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak bornozlu ve makyajsız paylaşım yapan ve günlerce konuşulan Lopez, şimdi de mayolu paylaşımıyla gündemde. Bir süre önce sevgilisi Rodriguez ile nişanlanan 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in, müstakbel eşiyle birlikte Florida'nın en lüks bölgelerinden birinden 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldığı konuşulurken, güzel yıldızdan yeni bir paylaşım geldi. JLO, Instagram'dan bu kez de mayolu pozuyla dikkat çekti. Doğal güzelliği ile geçtiğimiz günlerde adını magazin gündeminde sıkça gördüğümüz Jennifer Lopez'in mayolu fotoğrafına bir takipçisi, "Çok güneşte kalma aşkım, lekelerin çıkmaya başlamış' şeklinde yorumda bulundu.

16.08.2020 13:33 - Son Güncelleme: 16.08.2020 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





