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Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak bornozlu ve makyajsız paylaşım yapan ve günlerce konuşulan Lopez, şimdi de mayolu paylaşımıyla gündemde. Bir süre önce sevgilisi Rodriguez ile nişanlanan 51 yaşındaki Jennifer Lopez'in, müstakbel eşiyle birlikte Florida'nın en lüks bölgelerinden birinden 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldığı konuşulurken, güzel yıldızdan yeni bir paylaşım geldi. JLO, Instagram'dan bu kez de mayolu pozuyla dikkat çekti. Doğal güzelliği ile geçtiğimiz günlerde adını magazin gündeminde sıkça gördüğümüz Jennifer Lopez'in mayolu fotoğrafına bir takipçisi, "Çok güneşte kalma aşkım, lekelerin çıkmaya başlamış' şeklinde yorumda bulundu.

16.08.2020 13:33 - Son Güncelleme: 16.08.2020 13:59
Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile dikkat çekti. Bir süre önce nişanlanan, fakat koronavirüs pandemisi yüzünden düğünlerini ertelemek zorunda kalan Jennifer Lopez, mayolu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

Lopez'in güneşlenirken verdiği poz, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar da epey dikkat çekiciydi.

Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

Jennifer Lopez'in makyajsız ve mayolu haliyle takipçilerinin karşısına geçtiği bu fotoğrafa bir sosyal medya kullanıcısından, "Çok güneşlenme aşkım, lekelerin çıkmaya başlamış" şeklinde yorum geldi.

Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

JLO, geçtiğimiz günlerde 'Günaydın' notuyla hayranlarının karşısına bornozlu çıkmıştı...

Jennifer Lopez mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Çok güneşte kalma aşkım...'

40 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

Bir süre önce nişanlanan, fakat koronavirüs pandemisi yüzünden düğünlerini ertelemek zorunda kalan Lopez ve Rodriguez, Florida'nın en lüks bölgelerinden birinden 40 milyon dolarlık yeni bir malikane satın aldı.

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