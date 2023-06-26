'Kendime söz vermiştim' demişti! Meğer eşi ve çocuklarıyla... 23 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz!
23 yıl önce ölen Kemal Sunal'ın o fotoğrafları çok konuşuldu! Usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde bindiği uçakta kalp krizi geçmişti. "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Sahte Kabadayı" , "Kapıcılar Kralı" ve daha bir çok unutulmaz yapımda başrol oynayan Sunal'ın geride bıraktığı bir çok fotoğrafı ise zaman zaman gündeme geliyor. O fotoğraflardan bazılarını ise henüz bir çok kişi yeni görüyor. İşte merak edilen o fotoğrafları...
Kemal Sunal'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! 2000 yılında bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Gül Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "11 Kasım... İyi ki doğdun Kemal... İyi ki varsın... Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik...'' notunu düştü. Yıllar önceki aile fotoğrafını hiç görmeyenler şaşırdı. ''İlk kez görüyorum'' yorumları geldi. İşte usta oyuncu Kemal Sunal, eşi ve çocukları...
Kemal Sunal, başrolünde oynayacağı sinema filminin çekimleri için Batum'a gitmek üzere bindiği uçakta hayatını kaybetmişti.
Yönetmen Ali Özgentürk verdiği röportajda Türk sinemasına damga vuran filmlerinden bahsederken, bir yandan da Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili şaşırtıcı detayları paylaşmıştı.
''Genelde uçaktan korkuyor. Ben dedim ki atlayalım arabaya, gidelim Batum'a… Önce "Evet" dedi. Sonra "Çok yoruluruz" diye vazgeçti. "Eh, şoför alırız" diyecek oldum; "Başkasının sürdüğü arabadan korkarım" dedi. Nihayet "Sen uçakta yanımda oturursan gideriz" dedi. Öbür yanına da oğlu Ali oturmuştu o gün. Hayatını kaybettiğinde daha yerdeydik yahu. Uçak kalkmamıştı bile.''
''Çok gırgır, tatlı şeyler konuşuyorduk. Uçağın televizyonu da işte güvenlik tedbirlerini anlatıyor. Uçak yavaştan yürümeye başladı, konuşmamız durdu. Kemal'in korktuğuna dair hiçbir belirti yoktu. Korkmuyordu da zaten. Ama birden başı omzuma düştü. Ali de oturduğu yerden kalktı. Ben "Doktor yok mu?" diye bir çığlık attım. Bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyuttular beni.''