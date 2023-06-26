’Kendime söz vermiştim’ demişti! Meğer eşi ve çocuklarıyla... 23 yıl önce ölen Kemal Sunal’ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz!

Kemal Sunal'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! 2000 yılında bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78. doğum gününde anan Gül Sunal, eşi ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak "11 Kasım... İyi ki doğdun Kemal... İyi ki varsın... Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik...'' notunu düştü. Yıllar önceki aile fotoğrafını hiç görmeyenler şaşırdı. ''İlk kez görüyorum'' yorumları geldi. İşte usta oyuncu Kemal Sunal, eşi ve çocukları...