Umut Evirgen’den Serenay Sarıkaya hamlesi: Artık eli çarpmayacak! Alina Boz “Bu durumun konuşulmadı” dese de...

Alina Boz ile evlenecekleri yönündeki haberlerle adından söz ettiren Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımını beğenerek gündem olmuştu. Alina Boz ise bu durumla ilgili "Eli çarpmıştır, bir şeydir" diyerek olayı umursamadığını dile getirmişti. Boz'un açıklamasının ardından Evirgen'den dikkat çeken bir Serenay Sarıkaya hamlesi daha geldi. İşte detaylar...