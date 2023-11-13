Umut Evirgen’den Serenay Sarıkaya hamlesi: Artık eli çarpmayacak! Alina Boz “Bu durumun konuşulmadı” dese de...

Alina Boz ile evlenecekleri yönündeki haberlerle adından söz ettiren Umut Evirgen, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Instagram paylaşımını beğenerek gündem olmuştu. Alina Boz ise bu durumla ilgili "Eli çarpmıştır, bir şeydir" diyerek olayı umursamadığını dile getirmişti. Boz'un açıklamasının ardından Evirgen'den dikkat çeken bir Serenay Sarıkaya hamlesi daha geldi. İşte detaylar...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den sürpriz bir şekilde ayrılan Alina Boz, çok geçmeden gönlünü Umut Evirgen'e kaptırarak yeni bir aşka yelken açtı.
Aşklarına doludizgin devam eden ikili, evlenecekleri yönündeki haberlerle sık sık magazin manşetlerini süsledi.
Daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan Umut Evirgen'in sosyal medyadaki bir hamlesi ise kafa karıştırdı.