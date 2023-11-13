Safiye Soyman'ın saraydan hallice evi görenleri hayran bıraktı! Boğaz manzaralı ev adeta düşman çatlatıyor manzarası baktıkça baktırıyor

Çilelerle dolu bir hayat hikayesi olan Safiye Soyman şimdilerde Faik Öztürk ve iki evladıyla birlikte o günlerin acısını çıkartıyor. Hem İstanbul'da hem de Bodrum'da evi olan Safiye Soyman son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyordu. Ev işlerine merak olduğunu söyleyen Soyman, bir kez daha boğaz manzaralı eviyle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında.
13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hayatı, ışıltılı olduğu kadar travmalarla da dolu.Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı. 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyma, görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz'den Ümran adında bir kız, Harun adında bir oğlan dünyaya getirdi. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.
Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği, "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."
"Babam beni verdi. 15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor... Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi. Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü." yanıtla adeta hafızalara kazınmıştı.