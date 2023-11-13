Safiye Soyman'ın saraydan hallice evi görenleri hayran bıraktı! Boğaz manzaralı ev adeta düşman çatlatıyor manzarası baktıkça baktırıyor

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hayatı, ışıltılı olduğu kadar travmalarla da dolu.Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı. 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyma, görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz'den Ümran adında bir kız, Harun adında bir oğlan dünyaya getirdi. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.

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Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği, "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."