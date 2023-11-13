Survivor öncesi sular ısınmaya başladı "Sana direk lazım" Turabi Çamkıran ve Yiğit Poyraz daha şimdiden birbirine girdi

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile 2021 yılının finalisti Yiğit Poyraz, Survivor 2024 All-Star'da karşı karşıya gelmeden kapışmaya başladılar bile. Turabi Çamkıran'ın Yiğit Poyraz'a yaptığı göndermenin ardından, Poyraz'dan da yanıt gecikmedi. Hem de ne yanıt.