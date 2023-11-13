Survivor öncesi sular ısınmaya başladı "Sana direk lazım" Turabi Çamkıran ve Yiğit Poyraz daha şimdiden birbirine girdi

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran ile 2021 yılının finalisti Yiğit Poyraz, Survivor 2024 All-Star'da karşı karşıya gelmeden kapışmaya başladılar bile. Turabi Çamkıran'ın Yiğit Poyraz'a yaptığı göndermenin ardından, Poyraz'dan da yanıt gecikmedi. Hem de ne yanıt.
Survivor All Star, yakın zamanda TV8 izleyicisiyle buluşacak. Program öncesi hazırlıklarını sürdüren yarışmacılar şimdiden meydan okumaya başladı.
Yakın zamanda ekrana gelecek olan sevilen yarışma programında 2021 sezonunun iddialı yarışmacısı Yiğit Poyraz da yerini alacak.
"ŞAMPİYONLUĞU KAFAYA KOYDU"
Acun Ilıcalı paylaşımında, "Katıldığı sene Survivor'da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star'a katılıyor. Poyraz'ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok" ifadelerine yer vermişti.