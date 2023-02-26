Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı.

Umut Evirgen'in bu ilişkisi de uzun sürmedi. Magazin D'nin haberine göre; güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İddialara göre ünlü çift gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan'ın evinde buluşuyor.