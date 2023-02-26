Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı
Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı... Son dönemin hızlı çapkınlarından olan ve birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, şimdi de Ayça Ayşin Turan ile aşk iddialarıyla gündemde...
26.02.2023 17:14 - Son Güncelleme: 26.02.2023 17:19
Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı.
Umut Evirgen'in bu ilişkisi de uzun sürmedi. Magazin D'nin haberine göre; güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Umut Evirgen ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İddialara göre ünlü çift gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan'ın evinde buluşuyor.
Magazin gündeminde son yılların en çapkın adamı olan Umut Evirgen, daha birkaç hafta önce çalkantılı aşk hayatını yerelden globale taşıdığı yönündeki iddialarla gündemde yer almıştı.