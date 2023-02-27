Taha Duymaz'ın annesiyle paylaşım yaptı sözleri yürekleri yaktı "Taha yatakta yakalanmış cansız bedeni..." En yakın arkadaşı Ragıp Narin...
Deprem sonrası günlerce Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz'dan acı haber gelmişti. Taha Duymaz ve kardeşi Melek'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Günlerdir bir umut enkazdan sağ çıkmaları beklenen Duymaz kardeşlerin ölüm haberi yürekleri yakmıştı. Taha'nın vefatının ardından abla Semiha sosyal medyaya veda etmişti. Bu kez paylaşım Taha Duymaz'ın yakın arkadaşı Ragıp Narin'den geldi. İşte detaylar...
27.02.2023 08:49 - Son Güncelleme: 27.02.2023 08:49
Günlerdir Hatay'da enkaz altında aranan Taha Duymaz ile kardeşi Melek'in ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ablası Semiha Duymaz'ın kardeşlerinin enkaz altında kaldığını duyurmasının ardından CZN Burak'tan, Dilan Polat'a, Ragıp Narin'den Derya Uluğ'a kadar pek çok isim Taha Duymaz için seferber olmuştu.