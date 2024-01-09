Umut değişmelere doyamadı! Alnını daraltan Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi "Yorulduk Umut bir karar ver artık"

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Şimdi de imaj değiştiren Akyürek son halini takipçileriyle paylaştı.