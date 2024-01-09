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Umut değişmelere doyamadı! Alnını daraltan Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi "Yorulduk Umut bir karar ver artık"

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Estetikte çıtayı arşa çıkaran Akyürek, son olarak alnını daraltmıştı. Şimdi de imaj değiştiren Akyürek son halini takipçileriyle paylaştı.

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Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 13:43 Güncelleme 09 Ocak 2024, 14:08
Umut değişmelere doyamadı! Alnını daraltan Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi Yorulduk Umut bir karar ver artık 1

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü.

Umut değişmelere doyamadı! Alnını daraltan Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi Yorulduk Umut bir karar ver artık 2

Şarkıcı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri oldu çıktı.

Umut değişmelere doyamadı! Alnını daraltan Umut Akyürek bu kez de imaj tazeledi Yorulduk Umut bir karar ver artık 3

Akyürek'in geçirdiği estetik operasyonlar sık sık gündeme geliyor.

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