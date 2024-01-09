Meedo gitti küslük bitti! Şeyma Subaşı ve ablası Açıl'ın Dominik sefası! Eski kocası Acun Ilıcalı'yı öven Şeyma yerin dibine soktuğu ablasıyla...

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Şeyma Subaşı ise Ilıcalı sonrası magazin gündeminin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 3 milyona yakın takipçili Instagram hesabında attığı her adım yakın markajda olan Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te almıştı. Subaşı Dominik'ten ablası Kübra Açıl'la birlikte bir paylaşım yaptı.