60 milyon 850 bin dolar ödemişti! Jennifer Lopez lüks malikanesinden paylaştı! 12 yatak odası, 24 banyo, sonsuzluk havuzu, sinema, sauna, kuaför...

Altın Küre ödül törenine gitmeden önce pembe elbisesi ile evinde verdiği pozları yayınlayan Jennifer Lopez, kısa sürede gündem oldu. Lopez'in 20 yıl sonra kavuştuğu ve nikah masasına oturduğu Ben Affleck ile 60 milyon 850 bin dolar ödeyerek satın aldığı lüks malikanesi hayran bıraktı. 12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan evin yemek odasındaki avize ise göz kamaştırdı. İşte Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile yaşadığı ultra lüks malikanesi...
20 yıl sonra kavuşan ve nikah masasına oturan Jennifer Lopez ile Ben Affleck yaklaşık bir yıl süren arayışlarının ardından geçen yaz nihayet Beverly Hills'te bir ev satın aldı. TMZ'ye göre çift, 4,300 metrekarelik muhteşem malikane için 60,85 milyon dolar ödedi.
LÜKS MALİKANEDE YOK YOK!
Evin 75 milyon dolarlık satış fiyatından yaklaşık 15 milyon dolar altında ödeme yapan çiftin aşk yuvasında 12 yatak odası ve tam 24 banyo bulunuyor.
Evin ilanında, yapının "yeni inşa edildiği ve genişletildiği" yazıyor. İlan ayrıca, ultra lüks malikanenin 12 araçlık bir garaj ve 80 otomobillik otoparka sahip olduğunu da ortaya koyuyor.