60 milyon 850 bin dolar ödemişti! Jennifer Lopez lüks malikanesinden paylaştı! 12 yatak odası, 24 banyo, sonsuzluk havuzu, sinema, sauna, kuaför...

Altın Küre ödül törenine gitmeden önce pembe elbisesi ile evinde verdiği pozları yayınlayan Jennifer Lopez, kısa sürede gündem oldu. Lopez'in 20 yıl sonra kavuştuğu ve nikah masasına oturduğu Ben Affleck ile 60 milyon 850 bin dolar ödeyerek satın aldığı lüks malikanesi hayran bıraktı. 12 yatak odası ve 24 banyosu bulunan evin yemek odasındaki avize ise göz kamaştırdı. İşte Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile yaşadığı ultra lüks malikanesi...