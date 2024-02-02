Umut Akyürek'ten Selen Görgüzel'e bombardıman "Millattan önceki insanlar gibi sahneye yaprakla çıkan her yeri takma kadın"

Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Akyürek bu kez Selen Görgüzel hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.