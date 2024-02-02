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Umut Akyürek'ten Selen Görgüzel'e bombardıman "Millattan önceki insanlar gibi sahneye yaprakla çıkan her yeri takma kadın"

Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Akyürek bu kez Selen Görgüzel hakkında yaptığı açıklamalarla gündemde.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 11:42 Güncelleme 02 Şubat 2024, 11:49
Umut Akyürek’ten Selen Görgüzel’e bombardıman Millattan önceki insanlar gibi sahneye yaprakla çıkan her yeri takma kadın 1

Önceden gizli saklı yapılan estetik operasyonları artık ünlü isimler tarafından paylaşılıyor. Yaptırdıkları dolgu, botoks, yüz germe işlemlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlüler kervanına Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de katıldı.

Umut Akyürek’ten Selen Görgüzel’e bombardıman Millattan önceki insanlar gibi sahneye yaprakla çıkan her yeri takma kadın 2

Takipçilerine seslenen Umut Akyürek 'Ameliyatım başarıyla geçti her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim' demişti.

Umut Akyürek’ten Selen Görgüzel’e bombardıman Millattan önceki insanlar gibi sahneye yaprakla çıkan her yeri takma kadın 3

Çok sık estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Akyürek adeta ateş püskürmüştü.

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