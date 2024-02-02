11 yıl evli kalan Sibel Can’ı eski kayınvalidesi bakın kim! Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer Cüneyt Arkın’la...

11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten de Gisela adında bir kızı olan üç çocuk babası Hakan Ural, sosyal medya paylaşımlarında ailesine yer vererek sık sık adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise annesiyle gündem oldu. Sibel Can'ın eski kayınvalidesinin kim olduğunu duyan şaşıp kaldı. İşte Hakan Ural'ın Yeşilçam yıldızı olan annesi...
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve bir anda hayatı değişen Hakan Ural, ancak 17'sine geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebilmişti.
Zor bir çocukluk geçiren Ural, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi.