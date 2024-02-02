4 katlı 900 metrekarelik yeni ev! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oturdukları sitede 2 villa satın aldı! İşte aşk yuvaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in evine bakın! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla yaşadığı lüks evle sık sık adından söz ettirmişti. Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, beş ay önce satın aldıkları villaya taşınmadı. Çiftin hâlâ kirada otururken, aynı siteden bir villa daha satın aldıkları öğrenildi. Evcen ve Özçivit'in yaşadıkları lüks villa ise hayran bıraktı.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile hayatını birleştirdi.
Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına alan çift, 29 Haziran'daki düğünlerinden önce İstinye'de bir dairede oturuyordu.
Bu ev Fahriye Evcen'e aitti. Ünlü çift, düğün öncesi Beykoz'da 4 katlı, bahçeli ve havuzlu bir villa kiraladı.