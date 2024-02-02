4 katlı 900 metrekarelik yeni ev! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit oturdukları sitede 2 villa satın aldı! İşte aşk yuvaları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in evine bakın! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve iki oğluyla yaşadığı lüks evle sık sık adından söz ettirmişti. Kazandıklarıyla gayrimenkule yatırım yapan ünlü çift, beş ay önce satın aldıkları villaya taşınmadı. Çiftin hâlâ kirada otururken, aynı siteden bir villa daha satın aldıkları öğrenildi. Evcen ve Özçivit'in yaşadıkları lüks villa ise hayran bıraktı.