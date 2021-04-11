Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Sık sık dudak dolgusu ve estetik haberleriyle gündeme gelen Umut Akyürek'in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Öte yandan Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.