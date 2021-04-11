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Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Umut Akyürek estetik sonrası hastane odasından paylaştı! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali ve yıllar içindeki değişimi gündeme bomba gibi düştü. Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Yerli Angelina olarak bilinen Umut Akyürek estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi ve son olarak göz kapağı ameliyatı oldu. İşte hastane odasından paylaşımda bulunan Umut Akyürek'in son hali ve eski hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

11.04.2021 13:05 - Son Güncelleme: 11.04.2021 13:31
Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

47 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri 'yok artık' dedirtiyordu. Umut Akyürek, son olarak da göz kapağı ameliyatı oldu ve o anları da paylaştı.

Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Akyürek doktoruna teşekkür ederek, "Gözlerimdeki yılların izini sadece 40 dakikada en ufak bir acı rahatsızlık hissettirmeden silen çok büyük bir değer" dedi.

Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Sık sık dudak dolgusu ve estetik haberleriyle gündeme gelen Umut Akyürek'in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Öte yandan Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.

Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...

Estetiksiz hallerini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan güzel sanatçı dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetti.