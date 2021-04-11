Umut Akyürek hastane odasından paylaştı değişimi gündeme bomba gibi düştü! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali...
Umut Akyürek estetik sonrası hastane odasından paylaştı! Göz kapağı ameliyatı olan Umut Akyürek'in son hali ve yıllar içindeki değişimi gündeme bomba gibi düştü. Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çekiyordu. Yerli Angelina olarak bilinen Umut Akyürek estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi ve son olarak göz kapağı ameliyatı oldu. İşte hastane odasından paylaşımda bulunan Umut Akyürek'in son hali ve eski hali başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Sık sık dudak dolgusu ve estetik haberleriyle gündeme gelen Umut Akyürek'in özel hayatına ilişkin detaylar da merak ediliyor. Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Öte yandan Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.