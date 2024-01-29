Umut Akyürek estetik haberlerine açtı ağzını yumdu gözünü "Ruh hastası mıyım ben her ay estetik yaptırayım" Alnını daraltan Akyürek...

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak alnını daraltan Akyürek, hakkında çıkan estetik haberlerine ateş püskürdü. İşte detaylar...