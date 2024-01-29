Umut Akyürek estetik haberlerine açtı ağzını yumdu gözünü "Ruh hastası mıyım ben her ay estetik yaptırayım" Alnını daraltan Akyürek...

Yerli Angelina Jolie olarak anılıyordu bakın estetiklerle ne hale geldi... Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri olan Türk Sanat Müziği sanatçılarından biri olan 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Umut Akyürek'e, yerli Angelina Jolie deniyordu. Masmavi gözleri, edalı bakışlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Umut Akyürek son dönemde estetik haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak alnını daraltan Akyürek, hakkında çıkan estetik haberlerine ateş püskürdü. İşte detaylar...
Önceden gizli saklı yapılan estetik operasyonları artık ünlü isimler tarafından paylaşılıyor. Yaptırdıkları dolgu, botoks, yüz germe işlemlerini sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlüler kervanına Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de katıldı.
Takipçilerine seslenen Umut Akyürek 'Ameliyatım başarıyla geçti her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim' demişti.
Çok sık estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Akyürek adeta ateş püskürdü.