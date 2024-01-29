Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim...

Hamdi Alkan ile 2006-2012 yılları arasında evli kalan Canan Hoşgör'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Canan Hoşgör'ün kızları da bu özel gününde annelerini yalnız bırakmadı. Zeynep Alkan'ın annesinin düğünündeki dansı sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun eşiyle pozları beğeni topladı. İşte detaylar...
Hamdi Alkan ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Canan Canan Hoşgör'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoşgör, nikahından kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları beğeni topladı. Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi.
Zeynep Alkan da "Annemin nikahını görmek de nasip oldu…
Bir ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaşımında bulundu.