Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim...

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Hamdi Alkan ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Canan Canan Hoşgör'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı.