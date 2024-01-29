PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hamdi Alkan'ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim...

Hamdi Alkan ile 2006-2012 yılları arasında evli kalan Canan Hoşgör'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Canan Hoşgör'ün kızları da bu özel gününde annelerini yalnız bırakmadı. Zeynep Alkan'ın annesinin düğünündeki dansı sosyal medyaya damga vururken ünlü oyuncunun eşiyle pozları beğeni topladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:01 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:58
Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim... 1

Hamdi Alkan ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Canan Canan Hoşgör'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, üç yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girdi. Urla'da gerçekleşen küçük törene dostları, yakınları ve ünlü oyuncunun kızları katıldı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim... 2

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoşgör, nikahından kareleri paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları beğeni topladı. Hoşgör, paylaşımlarından birinin altına, "Aşkla tamamlandım" notunu ekledi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Kızı Zeynep Alkan annesinin düğününde döktürdü! Eşi bakın kim... 3

Zeynep Alkan da "Annemin nikahını görmek de nasip oldu…

Zeynep Alkan annesi Canan Hoşgörün düğününde döktürdü!
Zeynep Alkan annesi Canan Hoşgör'ün düğününde döktürdü!

Bir ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA