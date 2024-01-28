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7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere'nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor All Star'da Nagihan ve Sahra Işık arasında çıkan özel hayat kavgası gündem oldu. Bunun üzerine her iki yarışmacının hayatları merak edilirken özellikle Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı eski eşi araştırıldı. Fenomen yarışmacının bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Survivor Nagihan'ın eski eşi...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 16:53 Güncelleme 28 Ocak 2024, 16:53
7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer... 1

Survivor'da Nagihan ve Sahra arasında yaşanan 'özel hayat' kavgası merak edilirken iki ünlü isim gündem oldu.

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer... 2

Bunun üzerine her iki yarışmacının hayatları merak edilirken özellikle Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı eski eşi araştırıldı.

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer... 3

2022 yılında yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.

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