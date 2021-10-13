Ümit Erdim’e eşi Seda Çınar’dan izin çıkmadı! Hayat Bilgisi’nin Arif’i bakın en çok kiminle uçmak istiyor...

"MİSAFİRLERİM AĞIR"

Aldığı eğitimin ardından pilot olan Ümit Erdin'in ilk yolcuları; geçtiğimiz yaz tatil için Fethiye'yi tercih eden ve birlikte tekne tatiline çıkan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu olmuştu. Mutluluğunu sosyal medya hesabından ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç ise Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.