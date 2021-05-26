Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı
Serenay Sarıkaya'dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir hazırlıkları yapılan Bergen'in hayatını anlatacak olan filmde rol almayacağını iddia edilmişti. Öte yandan Serenay Sarıkaya yerine Demet Evgar'ın Bergen rolünü üstleneceği öne sürülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları iki oyuncu arasında kıyaslama yaparken Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar…
26.05.2021 23:56
- Son Güncelleme: 26.05.2021 23:56