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Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Serenay Sarıkaya'dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uzun süredir hazırlıkları yapılan Bergen'in hayatını anlatacak olan filmde rol almayacağını iddia edilmişti. Öte yandan Serenay Sarıkaya yerine Demet Evgar'ın Bergen rolünü üstleneceği öne sürülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları iki oyuncu arasında kıyaslama yaparken Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar…

26.05.2021 23:56 - Son Güncelleme: 26.05.2021 23:56
Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Serenay Sarıkaya'nın yıllardır beklediği ve tam 4 kez ertelenen Bergen'in hayatının anlatıldığı filmin çekimlerinin yaz aylarında başlaması planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın projede yer almayacağı Bergen rolünü Demet Evgar'ın oynayacağı iddia edilmişti.

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Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Serenay Sarıkaya'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu Instagram sayfasının hikaye kısmında yaptığı paylaşımla Bergen'in hayatını anlatacak olan filmde rol almayacağını duyurdu.

Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Sarıkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar, yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.

Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim"

Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Öte yandan Bergen'i canlandıracağı iddia edilen Demet Evgar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Demet Evgar ile Serenay Sarıkaya'yı kıyasladı.