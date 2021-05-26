Serenay Sarıkaya’dan bomba açıklama! Bergen filmiyle ilgili iddialara son noktayı koydu Demet Evgar ile kıyaslandı

Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımı yapımcılarımızla paylaştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim"