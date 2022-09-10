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Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında "abdestim kaçtı" demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

Viyana'da çektiği videolarla bilinen youtube fenomeni Mesut Can Eray'ın yaptığı son paylaşım byük tepki çekti.Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan fenomen ismin göğüs dekolteli kadına söylediği sözler sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.09.2022 19:06 - Son Güncelleme: 10.09.2022 19:06
Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında abdestim kaçtı demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adından söz ettiren YouTube fenomeni Mesut Can Eray, Avusturya'da sokakta gördüğü bir kadını durdurarak sözlü taciz etti.

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Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında abdestim kaçtı demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

YouTube platformunda paylaştığı videolarla dikkat çeken fenomen Mesut Can Eray'ın bir paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında abdestim kaçtı demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

Avusturya'da yaşayan fenomen Mesut Can Eray'ın son videosuna büyük tepki geldi.

Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında abdestim kaçtı demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

YOLDAN ÇEVİRDİ, HAKARETLER YAĞDIRDI

Eray'ın, "Utanmıyor musun. Böyle geziyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun, bak benim şimdi abdestim kaçtı" ifadeleriyle kadını taciz eden Mesut Can Eray Avusturya'dan sınır dışı edildi.

Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında abdestim kaçtı demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

SINIR DIŞI EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Başlatılan soruşturma sonucunda ise Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi.

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