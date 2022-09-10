Ülkeden sınır dışı edildi! Sokak ortasında "abdestim kaçtı" demişti! Youtube fenomeni Mesut Can Eray, genç kızın göğüs dekoltesine...

SINIR DIŞI EDİLDİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi Eray'ın yaşadığı ülkede bulunmasını ve hakaret ettiği için yargılanmasını talep etti. Başlatılan soruşturma sonucunda ise Mesut Can Eray, Avusturya'dan sınır dışı edildi.