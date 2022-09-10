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Haberler Magazin Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Başrolünü Pınar Altuğ ile üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'nın hayatı merak edildi. Ankara doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Karadağlı hakkında en çok "Tamer Karadağlı aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Tamer Karadağlı'nın memleketi...

takvim.com.tr
10.09.2022 01:43 - Son Güncelleme: 10.09.2022 01:44
Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın dizsinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızlara kazındı.

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Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatı merak konusu olup araştırılmaya başlandı.

Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Ankara doğumlu olan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Karadağlı hakkında en çok "Tamer Karadağlı aslen nerelidir?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Tamer Karadağlı bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Çocuklar Duymasın’la hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın memleketi...

İşte başta Tamer Karadağlı olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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