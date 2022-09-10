Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada
Bülent Ersoy ve ekibi yeniden buluştu! Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanında sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve ardından cezaevine gönderilen ve 1 ay ceza yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı.
10.09.2022 19:19 - Son Güncelleme: 10.09.2022 19:49
Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanında sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve ardından cezaevine gönderilen ve 1 ay ceza yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı.
BÜLENT ERSOY: ANA KUCAĞINA GERİ DÖNDÜLER
Ersoy ile yeniden buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda buluştu. Soruları yanıtlayan Ersoy şunları söyledi:
''Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum.