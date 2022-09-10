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Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

Bülent Ersoy ve ekibi yeniden buluştu! Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanında sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve ardından cezaevine gönderilen ve 1 ay ceza yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı.

Doğan Savaş
takvim.com.tr
Özel haber
10.09.2022 19:19 - Son Güncelleme: 10.09.2022 19:49
Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

Bülent Ersoy ve orkestra ekibi 1 yıl sonra barıştı.

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Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

Yaklaşık 1 yıl önce Kıbrıs'a konser için gittikleri sırada Ercan Havalimanında sahne alacakları otelin düzenlediği sahte PCR testleri ile yakalanan ve ardından cezaevine gönderilen ve 1 ay ceza yattıktan sonra tahliye olan Bülent Ersoy'un orkestra şefi Onur Özelçağlayan ve ekibi, Diva ile barış imzaladı.

Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

BÜLENT ERSOY: ANA KUCAĞINA GERİ DÖNDÜLER

Ersoy ile yeniden buzları eriten orkestra ekibi, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekanda buluştu. Soruları yanıtlayan Ersoy şunları söyledi:

''Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu ana kucağına dönüş olarak görüyorum.

Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum. Ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim.

Büyük olay olmuştu! Bülent Ersoy ve orkestrası yeniden bir arada

O iş başka bir işçilik. o ayrı bir sanat. Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası Ana kucağına geri döndüler''

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