Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı
Ulan İstanbul dizisinin setinde başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı 6 yıl sonra bitti. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım evliliklerini noktaladı. 14 Mayıs 2016'da nikah masasına oturan oyuncu çift, dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Eyüboğlu ve Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Sürpriz ayrılık hem Ezgi Eyüboğlu hem de Kaan Yıldırım hayranlarını şok etti.
27.06.2019 09:48
- Son Güncelleme: 27.06.2019 09:48
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