Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Ulan İstanbul dizisinde başlayan aşk 2016 yılında evlilkle taçlanmıştı. Birbirlerine çok aşık görünen iki çift, Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı. Sürpriz ayrılık iki oyuncunun hayranlarını da şok etti.