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Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Ulan İstanbul dizisinin setinde başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı 6 yıl sonra bitti. Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım evliliklerini noktaladı. 14 Mayıs 2016'da nikah masasına oturan oyuncu çift, dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Eyüboğlu ve Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu. Sürpriz ayrılık hem Ezgi Eyüboğlu hem de Kaan Yıldırım hayranlarını şok etti.

27.06.2019 09:48 - Son Güncelleme: 27.06.2019 09:48
Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Ulan İstanbul dizisinde başlayan aşk 2016 yılında evlilkle taçlanmıştı. Birbirlerine çok aşık görünen iki çift, Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım boşandı. Sürpriz ayrılık iki oyuncunun hayranlarını da şok etti.

Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım evliliklerini noktaladı. 14 Mayıs 2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift, dün görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.

Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Eyüboğlu ve Yıldırım, ayrılıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.

Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Açıklamada şöyle denildi:

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım ortak aldıkları karar doğrultusunda anlaşmalı olarak boşanmıştır. Bundan sonraki hayatlarında ilişkilerine saygı ve sevgi çerçevesinde dostane olarak devam edeceklerdir.

Ulan İstanbul dizisi ile başlayan Ezgi Eyüboğlu - Kaan Yıldırım aşkı bitti! Ünlü çift boşandı

Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, 2013'te birlikte rol aldıkları "Ulan İstanbul" dizisinin setinde başlamıştı.

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