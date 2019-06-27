Şeyma Subaşı kızı Melisa'dan özür diledi! İşte Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabından dikkat çeken satırlar...

KIZINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleriyle özrünü dile getirmiş.