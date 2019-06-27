Şeyma Subaşı kızı Melisa'dan özür diledi! İşte Şeyma Subaşı'nın Sadece Şeyma kitabından dikkat çeken satırlar...
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının hemen ardından İtalyan organizatör Guido Senia ile yaşadığı aşkla gündemden düşmezken, kızı Melisa'yı bırakıp çok sık gittiği seyahatlerle tepki toplamıştı. Sosyal medyada aktif bir şekilde paylaşım yapan Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma isimli kitabını çıkartacağını ve hayatından özel bilgiler paylaşacağını duyurmuştu. Şeyma Subaşı'nın çıkardığı kitapta kızı Melisa Ilıcalı'dan özür dilediği satırlar dikkat çekti. Sık sık tatile giden Şeyma Subaşı bakın kızından nasıl özür diledi...
Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra çıkaracağını duyurduğu kitabı geçtiğimiz gün raflarda yerini aldı.
Her yaptığıyla olay olan ve ne kadar çok eleştirilse de hayatı merak edilen Şeyma Subaşı, kitabının çıkma hikayesini "Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim." sözleriyle anlatmıştı.
KIZINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Subaşı, "Hani her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersiniz ya. İşte tam o kara delik. Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım" dediği kızı Melisa'dan, "Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey" sözleriyle özrünü dile getirmiş.