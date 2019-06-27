Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali görenleri şaşkına çevirdi! Kendini kaptırdı
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. 45 yaşında ünlü oyuncu kendisini çiftlik hayatına adadı. Paylaştığı görüntülerdeki haline takipçileri inanamadı. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali.
27.06.2019 09:42
- Son Güncelleme: 27.06.2019 09:53
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu Gürkan Uygun yaz tatilini denize gitmek yerine çiftlikte geçirmeyi tercih etti.
Yoğun geçen sezonun ardından oyuncu Gürkan Uygun soluğu Kocaeli'nde bulunan çiftliğinde aldı. Kendini ev işlerine kaptıran ünlü oyuncu çapa yapıp tırpanla ot biçti. Çiftliğinde fındık ağaçları da bulunan Uygun, hasat öncesi hazırlık yaptı.
Yaz tatillerini genelde ailesiyle birlikte Kocaeli'nde geçiren ünlü oyuncu doğaya olan tutkusuyla biliniyor.
Gürkan Uygun'un yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.