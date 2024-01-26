Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, nikah masasına oturduktan üç yıl sonra yollarını ayırdı. 3 yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin bu evlilikten Murathan adında bir evladı oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları, son haliyle gündeme geldi. "Koca delikanlı olmuş" yorumlarının yapıldığı Murathan sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı.
Bu evlilikten Murathan adında bir çocukları olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.
Maneviyata yönelen Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik'in oğulları Murathan ise son haliyle gündem oldu.