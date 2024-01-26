Uğur Pektaş’la 3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'a bakın! Sosyal medya ikiye bölündü: Babaya mı benziyor anneye mi?

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, nikah masasına oturduktan üç yıl sonra yollarını ayırdı. 3 yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin bu evlilikten Murathan adında bir evladı oldu. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları, son haliyle gündeme geldi. "Koca delikanlı olmuş" yorumlarının yapıldığı Murathan sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.