Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan çok konuşulan açıklama "Serhat'a gıcık oldum" Somer Şef'in itirafları ortalığı karıştıracak

Geri bıraktığımız sezon Masterchef All-Star formatıyla kapatan, şampiyonun Esra Tokelli olduğu, sevilen yarışma programı Masterchef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Yarışma sonrası bir Youtube kanalına konuk olan Somer Şef, yarışmaya dair çok ilginç itiraflarda bulundu. Özellikel Güzide Mertcan ve Serhat Doğramacı sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.