SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Masterchef Somer Sivrioğlu'ndan çok konuşulan açıklama "Serhat'a gıcık oldum" Somer Şef'in itirafları ortalığı karıştıracak

Geri bıraktığımız sezon Masterchef All-Star formatıyla kapatan, şampiyonun Esra Tokelli olduğu, sevilen yarışma programı Masterchef'in jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Yarışma sonrası bir Youtube kanalına konuk olan Somer Şef, yarışmaya dair çok ilginç itiraflarda bulundu. Özellikel Güzide Mertcan ve Serhat Doğramacı sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 14:20 Güncelleme 26 Ocak 2024, 14:20
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan çok konuşulan açıklama Serhat’a gıcık oldum Somer Şef’in itirafları ortalığı karıştıracak 1

MasterChef Türkiye'nin sevilen ve ilgiyle takip edilen jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatı ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan çok konuşulan açıklama Serhat’a gıcık oldum Somer Şef’in itirafları ortalığı karıştıracak 2

Somer Şef şimdi de Berfu Yenenler'in YouTube'da sunduğu Talk Show Perileri'ne konuk oldu.

Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan çok konuşulan açıklama Serhat’a gıcık oldum Somer Şef’in itirafları ortalığı karıştıracak 3

BOMBA İTİRAF

Özel hayatının yanı sıra MasterChef hakkında da açıklamalar yapan Somer Şef'in Serhat ve Güzide ile ilgili itirafı herkesi şaşırttı.

SON DAKİKA