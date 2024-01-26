Yalı Çapkını’nın Kazım’ı Diren Polatoğulları'nın sır gibi sakladığı eşi ve kızına bakın! İşte Kazım Ağa'nın gerçek eşi ve kızı...

Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna ve Seyran'ın babası Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları, gözlerden uzak tuttuğu kızı ve eşiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızı ve eşini görenler hayran kalarak "Çok tatlısınız" yorumunda bulundu. İşte Kazım Ağa'nın gerçek eşi ve kızı...
Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşırken sır gibi sakladığı özel hayatıyla büyük merak uyandırdı.
Bir röportajında "Diyarbakırlı sanıyorlar" diyerek aslen Tuncelili olduğunu açıklayan Polatoğulları'nın özellikle ailesi merak edildi.
Ünlü oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu kızı ve eşini görenler ise hayran kalarak "Çok tatlısınız" yorumunda bulundu.