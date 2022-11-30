Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı... 3 kız kardeşi olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenlerin nutku tutuldu: "Tıpatıp aynısı..."
Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı... 3 kız kardeşi olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenlerin nutku tutuldu, "Tıpatıp aynısı..." yorumları havada uçuştu. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik kardeşleriyle sosyal medya gündeminde. Meltem, Duygu ve Melis adında üç kız kardeşi olan Gamze Özçelik ve Meltem Özçelik'i görenler abla kardeşin benzerliğine şaştı kaldı.
"TIPATIP AYNISI..."
Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalmıştı... 3 kız kardeşi olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenlerin nutku tutuldu.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.
Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor.