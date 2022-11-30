Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu: "Annem ve avukatı bana babamı kötülüyor"
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Kızına uyguladığı şiddetle gündeme gelen Reha Muhtar'ın ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu... Deniz Uğur ile davalık olan Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, çektiği videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Annesi Deniz Uğur ve avukatı Feyza Altun'un kendisine baskı yaptığını söyleyen Poyraz Muhtar, "Annem ve avukatı, bana baban için şunları söyle diye öğretiyor" dedi. Mahkeme anne Uğur hakkında tedbir kararı verdi. Deniz Uğur, 2007 yılında Reha Muhtar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı.
30.11.2022 15:48 - Son Güncelleme: 30.11.2022 15:59
"ANNEM VE AVUKATI BANA BABAMI KÖTÜLÜYOR"
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'dan olay sözler! Ses kayıtları ve görüntüsü ifşa olmuştu...
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.
Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.