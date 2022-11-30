Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Meedo ile düğün tarihi ve yeri netleşmişti bakın ne dedi: "Annesi nerede yaşıyorsa..."

Karar sonrası Subaşı sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Biz Acun bey ile evliliğimizi iki medeni insan olarak noktaladık. Bundan sonra kızımız Melisa'nın iyiliği için her zaman annesi ve babası olarak görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.