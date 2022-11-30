Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Meedo ile düğün tarihi ve yeri netleşmişti bakın ne dedi: "Annesi nerede yaşıyorsa..."
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Meedo ile düğün tarihi ve yeri netleşmişti... Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. İkinci evliiğini gerçekleştirmek için gün sayan Şeyma Subaşı kızı Melisa'yı da yanına almak istiyor. Daha önce verdiği bir röportajda kızının Türkiye'de kardeşleriyle birlikte büyümesi, gelenek ve göreneklerden uzak kalmamasını istediğini belirten Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı ile bu konuda fikir ayrılığı yaşıyor. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile düğün hazırlığındaki Şeyma Subaşı Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ve üstündeki not ile 'Acun'a gönderme yaptı' dedirtti.
30.11.2022 14:03 - Son Güncelleme: 30.11.2022 14:03
"ANNESİ NEREDE YAŞIYORSA..."
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay gönderme! Meedo ile düğün tarihi ve yeri netleşmişti, Şeyma Subaşı kızı için harekete geçti, bakın ne dedi.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı uzun yıllar süren birlikteliklerini 2017 yılında evliliğe taşımış ancak bu evlilik 1 yıl sonra bitmişti. Mahkeme Melisa'nın velayetini baba Acun Ilıcalı'ya vermişti.
Ancak sonrasında Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın bu görüntüleri sosyal medyay sızmış, ikilinin velayet yüzünden kavga ettiği iddia edilmişti. Ardında Ilıcalı iddiayı yalanlamıştı.