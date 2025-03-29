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Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Yardım kampanyalarına verdiği destekle dikkat çeken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtma' etkinliğine katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Özil, trafikte iftariyelik dağıttı.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 09:20
Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yardım kampanyalarına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettirmişti.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik etkinliğine katıldı.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Üyesi Özil, önceki akşam Beşiktaş'ta trafikte iftariyelik dağıttı.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

İftar sonrası ise kahve içmek için Espressolab'e giden Özil, "10 numara kahve. Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" dedi.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

ANNE NASİHATLERİ

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü isim, geçen günlerde de annesi Gülizar Özil'in nasihatleri ile gündeme gelmişti.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlatmıştı. Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" demişti.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Mesut Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizmişti.

Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

İşte anne Gülizar Özil'in öğütleri...