Mesut Özil iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı!

Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yardım kampanyalarına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettirmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik etkinliğine katıldı.
Üyesi Özil, önceki akşam Beşiktaş'ta trafikte iftariyelik dağıttı.
İftar sonrası ise kahve içmek için Espressolab'e giden Özil, "10 numara kahve. Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" dedi.
ANNE NASİHATLERİ
Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü isim, geçen günlerde de annesi Gülizar Özil'in nasihatleri ile gündeme gelmişti.
Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlatmıştı. Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" demişti.
Mesut Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizmişti.
İşte anne Gülizar Özil'in öğütleri...