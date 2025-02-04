Uğur Akkuş ile boşanma davası devam eden Ebru Şallı’dan açıklama: Yakın çevrem tehdit altında

Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Ünlü çift, aylar önce boşanma haberleriyle gündem oldu.
Uğur Akkuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla boşanmayı doğruladı ve şunları söyledi:
"Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim. Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim"
Daha sonra Akkuş, evliliklerine ikinci bir şans daha verme kararı aldıklarını duyurdu. Akkuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize, ilişkimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun"
Bunun üzerine Ebru Şallı, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şallı, Uğur Akkuş'u 5 aydır görmediğini ve hem kendisinin hem yakınlarının ünlü iş insanının tehditlerine, hakaretlerine maruz kaldığını ifade etti.
EBRU'DAN YENİ AÇIKLAMA
Daha önce "Evlilik bitliğine olan saygımdan sustum" diyen Şallı, sosyal medya hesabında yeni bir açıklama yayınladı.
İşte Ebru Şallı'nın o açıklaması:
"Son dönemlerde şahsıma, aileme, yakın çevreme, 30 yıldır beraber yürüdüğüm basın mensubu arkadaşlarıma ve iş ilişkilerinde bulunduğum kişilere yönelik olarak asılsız suçlamalar, tehditler ve hakaret içerikli mesaj ve paylaşımlarla ilgili olarak bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.
Bilindiği üzere 7 aydır ayrı yaşadığım ve halen boşanma aşamasında olduğum Uğur Akkuş tarafından son üç aydır çevremdeki tüm insanlara yönelik rahatsız edici ve kabul edilemez mesajlar gönderilmekte, sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapılmakta ve asılsız suçlamalar, hakaret ve iftiralar ile ölüm tehditleri içeren söz ve davranışlarla tüm çevrem ve yakın dostlarım ve basın mensubu değerli arkadaşlarım rahatsız ve taciz edilmektedir.
Tüm yakın çevremin maruz kaldığı bu üzücü ve utanç verici durum beni, ailemi ve yakınlarımı derinden yaralamaktadır. Her zaman hukukun üstünlüğüne ve adalete inanan birisi olarak bu durumu yasal çerçevede el almakta olduğumu, koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli tüm hukuki adımları attığımı ve atmaya devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmak ve bu süreçte bana ve çevreme yönelik herhangi bir yanlış bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim"