Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! “Sen kendini doğurmuşsun”

Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakalayan ve klipteki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızının yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

Anne-kız pozlarını art arda yayınlayan Aylin, "İyi ki doğdun benim güzeller güzeli sonsuz aşkım. Şansın bol bahtın çok güzel olsun" ifadelerini kullandı.

23 yaşına basan Maya ise güzelliğiyle kendine hayran bırakırken "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti.