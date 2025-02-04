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Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! “Sen kendini doğurmuşsun”

Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakalayan ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızının yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Anne-kız pozlarını art arda yayınlayan Aylin, "İyi ki doğdun benim güzeller güzeli sonsuz aşkım" ifadelerini kullandı. 23 yaşına basan Maya ise güzelliğiyle kendine hayran bırakırken "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 12:02
Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Deliler gibi şarkısıyla şöhreti yakalayan ve klipteki sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Pınar Aylin, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Ünlü şarkıcı, gözlerden uzak büyüttüğü kızının yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Anne-kız pozlarını art arda yayınlayan Aylin, "İyi ki doğdun benim güzeller güzeli sonsuz aşkım. Şansın bol bahtın çok güzel olsun" ifadelerini kullandı.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

23 yaşına basan Maya ise güzelliğiyle kendine hayran bırakırken "Boynuz kulağı geçmiş" dedirtti.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Sosyal medyada "Maşallah kızınız sizi güzelliğinizi almış Pınar Hanım", "Annesinin kopyası", "İnsan kendini doğurur mu hiç sen kendini doğurmuşsun" yorumları yapıldı.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Öte yandan paylaşımı ilk beğenen isimlerden biri Gökçe Bahadır olurken Ebru Şallı kalp emojileriyle yorumda bulundu.

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

İşte Pınar Aylin'in kızının doğum gününe özel yayınladığı o pozlar...

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Pınar Aylin ve kızı Maya

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Pınar Aylin ve kızı Maya

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Pınar Aylin ve kızı Maya

Pınar Aylin’in kızı 23 yaşına bastı! Anne-kız pozları hayran bıraktı! Sen kendini doğurmuşsun

Pınar Aylin ve kızı Maya